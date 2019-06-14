Врачи запретили Соколову забирать старшего сына из Всеволожской больницы

Санкт-Петербург, 14 июня. Старший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова сейчас находится в реанимационном отделении Клинической центральной районной больницы Всеволожска в крайне тяжелом состоянии, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

При поступлении пациента врачи диагностировали у него два колото-резаных ранения шеи, левосторонний пневмоторакс, сочетанную травму, резаные ранения обоих кистей и колотые ранения груди. Максим находится на искусственной вентиляции легких.

Бывший хоккеист СКА Максим Соколов ранее заявил о желании поместить сына в клинику Петербурга с более лучшими условиями и современным оборудованием. Однако после совещания врачей было решено пока оставить парня во Всеволожске, так как транспортировка в его состоянии опасна для жизни.

Ранее ФАН сообщало, что у 18-летнего Максима Соколова-младшего было диагностировано онкологическое заболевание. Молодой человек провел в больнице год и прошел курс химиотерапии. Его мать Ирина фактически весь год жила в больнице рядом с сыном. В конечном итоге болезнь удалось победить. Парень даже смог заниматься спортом, стал вратарем, как и его отец.

Напомним, 13 июня в поселке Новая Романовка в одном из коттеджей было обнаружено тело его матери Ирины Соколовой. Рядом с ней лежал старший сын Максим со множеством ранений.

По показаниям младшего сына женщины, его брат сначала убил мать, а потом попытался покончить с собой. Так как внутри дом не оборудован камерами видеонаблюдения, то показания подростка невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако следователи сомневаются в правдивости рассказа 15-летнего подростка, поскольку во время допроса он сильно нервничал. Кроме того, как утверждают медики, ранения шеи, которые есть у Максима, невозможно нанести самому себе.