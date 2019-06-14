Глава комитета по развитию предпринимательства Петербурга отправлен в отставку

Санкт-Петербург, 14 июня. Глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Качаев занимал данную должность с 2012 года. До этого Качаев являлся членом генерального совета общественной организации «Деловая Россия», а также возглавлял комитет по поддержке и развитию малого бизнеса Петербургской торгово-промышленной палаты.

Должность председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга займет Лидия Громова.