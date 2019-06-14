Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста СКА доставили в ИВС Петербурга

Санкт-Петербург, 14 июня. Пятнадцатилетнего сына бывшего вратаря СКА Максима Соколова поместили в спецприемник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, где он пробудет до субботы. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в следствии.

По предварительным данным, 15 мая подростку будет избрана мера пресечения. Сегодня сотрудники СК РФ провели следственный эксперимент, который должен был смоделировать ситуацию злополучного дня, когда погибла его мама, а брат Максим получил тяжелые травмы. Но пока, по данным источника, однозначные ответы не получены.

Кроме того, были опрошены все знакомые Максима Соколова-младшего и его младшего брата. Друзья и практически вся хоккейная команда характеризовала Максима исключительно положительно. Знакомые утверждают, что парень был спокойный, общительный, добрый и очень любил хоккей. Второй же сын знаменитого хоккеиста таких положительных отзывов не получил. Ранее он учился в частной школе, а не так давно был переведен на домашнее обучение, так как плохо уживался в коллективе.

В Новую Романовку семья переехала около трех лет назад. Поселок коттеджный, люди здесь живут обеспеченные. Все соседи утверждают, что со стороны семья выглядела идеальной – никаких скандалов и шума. Оба сына известного хоккеиста, по словам проживающих в Новой Романовке, были вежливыми и интеллигентными.

Напомним, вчера днем в доме на улице Луговой в новой Романовке Всеволожского района был обнаружен труп женщины, рядом с ней лежал ее старший сын с многочисленными ранами. По одной из версий, парень вначале убил свою мать, а потом попытался покончить с собой. Однако после допроса его 15-летнего брата следователи стали склоняться к тому, что все это была инсценировка подростка.

Источник ФАН сообщил, что младший сын Соколова во время допроса много путался и нервничал. Но решающими стали слова медицинских экспертов, которые заявили, что старший сын хоккеиста — 18-летний Максим Соколов — не мог сам себе нанести такие раны шеи.