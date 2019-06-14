Беглов поручил открыть к сентябрю детский сад в Московском районе

Санкт-Петербург, 14 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил открыть 23 августа в Московском районе детский сад, рассчитанный на 280 человек.

Глава Северной столицы в пятницу вместе с членами городского правительства приступил к инспекции работ по ликвидации несанкционированной свалки и ремонту улицы Фрунзе в Московском районе. Беглов обратил внимание и на детский сад, строительство которого идет на проспекте Космонавтов.

На встрече с главой Московского района градоначальник подчеркнул, что расположенное на территории учреждение необходимо открыть к сентябрю. Как сообщают «Невские новости», в этом квартале появится детский сад с двумя корпусами, рассчитанными на 280 детей.

Ранее стало известно о том, что среднее образовательное учреждение, проект которого разработали 30 лет назад, все-таки построят в Приморском районе. Планировалось, что школа появится на Новоколомяжском проспекте еще в 80-х годах, однако строительство так и не было завершено. Местные жители обратились за помощью в решении этого вопроса к градоначальнику. Беглов пообещал, что проект будет реализован.

Глава Северной столицы также сообщил, что к новому учебному году запланировано введение в эксплуатацию 13 школ. Он заверил, что все эти учебные заведения примут школьников 1 сентября.