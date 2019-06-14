Беглов проинспектировал ликвидацию свалки в Московском районе

Санкт-Петербург, 14 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел рабочую поездку по городу в пятницу, в ходе которой проинспектировал ликвидацию свалки и ремонт дорожного полотна в Московском районе.

Градоначальник совместно с членами городского правительства проконтролировали ход дорожных работ на улице Фрунзе, где происходит замена дорожного покрытия. Подрядчик ООО «ДСК АБЗ – Дорстрой» заверил, что ремонт будет завершен в соответствии с графиком.

Работы на улице Фрунзе проводятся в соответствии с Адресной программой развития дорог на текущий год. На данный момент укладка нового покрытия завершена на 90%, работы должны быть завершены до 4 августа.

Также глава города вместе с главой Московского района проверил ликвидацию свалки, расположенной вдоль Дизельного проезда у ЖК «Две столицы». На проектирование ликвидации свалки выделено 2 млн рублей, точная сумма работ будет названа после выявления класса и степени опасности отходов.

Кроме того, Беглов напомнил и о свалке на проспекте Космонавтов, которую недавно ликвидировали. На месте свалки появится детский сад на 280 мест и школа на 825 мест. Детский сад начнет прием детей 1 сентября текущего года.

Ранее глава Петербурга поручил главам районов вместе с петербуржцами следить за качеством работ по введению социальных объектов. Глава Северной столицы сообщил, что к новому учебному году запланировано введение в эксплуатацию 13 школ.