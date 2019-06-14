Панно «Афганистан» установят на станции метро «Проспект Славы» в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Панно «Афганистан» будет установлено на станции метро «Проспект Славы» в Петербурге, сообщил один из авторов работы, народный художник РФ Александр Быстров.

Художник отметил, что эта работа первое панно из смальты, посвященное афганской войне.

По его словам, блоки панно уже находятся на станции, а сама работа передана «Метрострою».

«Оно будет установлено там, где и должно быть, – на станции метро «Проспект Славы», — подчеркнул Быстров в беседе с «Петербургским дневником».

В «Метрострое» сообщили, что в настоящее время на фронтонах станции идет установка мозаичных вставок, стилизованных под ордена Отечественной войны и Красной Звезды. В данный момент идут работы по установке необходимого оборудования в кассовом зале станции, добавили в компании.