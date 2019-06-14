ТЦ «МЕГА Дыбенко» остановил работу из-за обрушения потолка на парковке

Санкт-Петербург, 14 июня. Потолок частично обрушился на парковке ТЦ «МЕГА Дыбенко» в Петербурге 14 июня. Из-за инцидента торговый центр закрыли для посетителей предположительно до конца дня.

Потолок обрушился во время строительных работ. На место происшествия были вызваны эксперты, которые осмотрят здание. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу группы компаний Ingka Centres.

Обрушившийся потолок повредил один из припаркованных автомобилей. Владельцу машины выплатят компенсацию, сообщили «Петербургскому дневнику» в пресс-службе компании «ИКЕА» в России. Отмечается, что сам магазин «ИКЕА», расположенный возле ТЦ «МЕГА Дыбенко» в отдельно стоящем здании, продолжает работу. Об открытии торгового центра пресс-служба должна сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось об обрушении строительных лесов на курорте «Игора» под Петербургом. В результате инцидента пострадали семь человек.