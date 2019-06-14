Беглов призвал создать комфортные условия для бизнеса в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Глава Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости создания комфортных условий для бизнеса в Северной столице. Это позволит сделать предпринимательство открытым, сообщил градоначальник на заседании коллегии Федеральной налоговой службы России.

Глава Петербурга подчеркнул, что благоприятные налоговые условия для бизнеса приведут к развитию конкуренции на рынке.

«Особенно это касается среднего и малого предпринимательства, снижения нагрузки, снижения налоговой нагрузки и создания соответствующей инфраструктуры», — цитируют Беглова «Невские Новости».

Ранее на заседании ФНС глава Петербурга сообщил о планах привести в Северную столицу крупные федеральные компании. Это позволит достичь развития города.

Также Беглов рассказал о задаче по увеличению бюджета Петербурга, которая была поставлена перед правительством. По словам градоначальника, власти Северной столицы делают все возможное для увеличения притока не только частных, но и федеральных инвестиций.