Беглов готовит переезд крупных федеральных компаний в Петербург

Санкт-Петербург, 14 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о планах перевести крупные федеральные компании в Петербург с целью развития города.

На заседании Федеральной налоговой службы Беглов отметил, что на данный момент правительство города согласовывает переезд в Петербург некоторых крупных компаний федерального значения. Временно исполняющий обязанности губернатора пояснил, что это поможет городу укрепить лидерство в сфере цифровизации и внедрения самых передовых технологий.

Он подчеркнул, что на данный момент уже согласованы дорожные карты по переезду штаб-квартиры Объединенной судостроительной корпорации, а также Федеральной пассажирской компании.

Правительство Петербурга также поставило перед собой задачу увеличить бюджет города до одного триллиона рублей в 2024 году. Цифровизация и развитие передовых технологий являются перспективным направлением и в сфере налогового контроля, заметил Беглов.

В завершении своего выступления губернатор Петербурга поблагодарил сотрудников ФНС за работу.

Ранее Беглов обратил внимание, что городским властям важно выполнить майские указы главы российского государства и улучшить жизнь граждан. Он подчеркнул, что администрация города делает все возможное для увеличения притока не только частных, но и федеральных инвестиций в Северную столицу. Это необходимо для развития инфраструктурных проектов, заметил губернатор.