Появились кадры с места пожара в приюте для животных в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Пожар произошел в приюте для животных на Кожевенной линии Васильевского острова в Петербурге в пятницу в первой половине дня. Федеральное агентства новостей публикует видео с места происшествия.

Как сообщил ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 10.21. Огнеборцы локализовали пожар спустя два часа. На месте пожара работают 25 сотрудников МЧС, задействовано шесть единиц техники.

«Из здания эвакуировали около 300 кошек и семь собак», — говорится в сообщении МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

По данным местных СМИ, на Кожевенной линии расположен приют для кошек и собак «Брошенный ангел».