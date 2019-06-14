Беглов поставил правительству задачу увеличить бюджет Петербурга

Санкт-Петербург, 14 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о задаче по увеличению городского бюджета, которая была поставлена перед правительством.

На заседании коллегии ФНС глава Петербурга сообщил, что городское правительство поставило перед собой цель увеличить доходную часть бюджета до одного триллиона рублей в 2024 году. По словам Беглова, важно выполнить майские указы главы российского государства и улучшить жизнь граждан страны.

Градоначальник заметил, чтобы выполнить задачу по увеличению городского бюджета, необходимо навести порядок в бюджетных расходах и на ресурсоснабжающих предприятиях. По словам Беглова, городские власти делают все возможное для увеличения притока не только частных, но и федеральных инвестиций. Это необходимо для развития инфраструктурных проектов.

В частности, в настоящее время согласуется переезд крупных федеральных компаний. Также уже есть договоренности по дорожным картам по переезду штаб-квартиры Объединенной судостроительной корпорации и Федеральной пассажирской компании.

Глава Петербурга напомнил, что одна из главных задач города — укрепление своего лидерства в сфере цифровизации. Об этом пишут «Невские новости».

Независимые аналитики Иван Аркатов и Юрий Голубь ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявили, что Беглов уделяет особое внимание современным технологиям и внедрению их в жизнь.