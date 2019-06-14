Беглов поручил проследить за качеством работ по введению соцобъектов

Санкт-Петербург, 14 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главам районов вместе с петербуржцами следить за качеством работ по введению социальных объектов. Об этом градоначальник рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Глава Северной столицы сообщил, что к новому учебному году запланировано введение в эксплуатацию 13 школ. Он заверил, что все эти учебные заведения примут школьников 1 сентября.

Кроме того, по его словам, важно не только соблюдать сроки, но и следить за качеством работ. В связи с этим Беглов поручил главам районных администраций вместе с жителями контролировать процесс, сообщили «Невские новости».