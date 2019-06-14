Босоногого мальчика нашли на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Жительница Петербурга нашла в четверг на улице босоногого мальчика. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что 13 июня в 19.40 был найден на улице шестилетний мальчик. Его к сотруднику правоохранительных органов на станции метро «Ладожская» привела жительница Петербурга 1975 года рождения.

На мальчике были синие джинсы, синяя футболка с длинным рукавом, синие носки. На ребенке не было обуви, он бродил на улице без надзора. В настоящее время правоохранители проводят проверку.