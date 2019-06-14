Беглов рассказал о мерах по увеличению конкурентоспособности промышленности

Санкт-Петербург, 14 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о мерах, принимаемых для развития промышленности города.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник сообщил, что петербургская промышленность должна быть умной и высокотехнологичной. В настоящее время, по словам Беглова, правительство города работает над тем, чтобы она стала еще и конкурентоспособной. Об этом пишут «Невские новости».

«Мы разбили нашу промышленность на кластеры. Это необходимо для того, чтобы она была конкурентоспособной», — заметил Беглов.

Напомним, ранее глава Санкт-Петербурга сообщил, что разработанный 30 лет назад проект школы на Новоколомяжском проспекте будет реализован.