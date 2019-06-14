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Названы дата и время панихиды по экс-главе петербургского «Водоканала»

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Названы дата и время панихиды по экс-главе петербургского «Водоканала»

Санкт-Петербург, 14 июня. Литургия и гражданская панихида по бывшему главе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликсу Кармазинову состоятся в субботу в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте, сообщили источники Федерального агентства новостей.

15 июня в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте в 10.00 часов начнет литургия по Кармазинову. В 12.00 в храме запланирована гражданская панихида по бывшему главе петербургского «Водоканала».

Напомним, Кармазинов скончался накануне, 13 июня, в возрасте 75 лет. Мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

В последнее время он координировал стратегические программы «Водоканала». Администрация государственного предприятия, обеспечивающего город водой, в связи со смертью бывшего руководителя выразила соболезнования его родным и близким.

Кармазинов получил диплом Ленинградского института водного транспорта. После этого он работал на Кронштадтском морском заводе, а в 1987 году возглавил «Водоканал». На предприятии он проработал почти 30 лет.

Названы дата и время панихиды по экс-главе петербургского «Водоканала»

В 1998 году экс-глава петербургского «Водоканала» получил звание почетного работника ЖКХ РФ. Кармазинов также был награжден медалью кавалера французского национального ордена «За заслуги» и удостоен звания почетного гражданина Кронштадта и Петербурга.

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Автор: Катерина Иванова
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