Санкт-Петербург, 14 июня. Три новых медицинских пункта для дачников вскоре откроют свои двери в Ленинградской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Беглов.

Беглов рассказал о развитии «дачной медицины» в Ленобласти. По его словам, сейчас в СНТ в Ленинградской области работают 34 таких медицинских пункта. Как пишет издание «Невские новости», правительство Петербурга планомерно работает над развитием «дачной» медицины. Беглов напомнил, что в летний сезон сотни тысяч жителей Петербурга отправляются за город в садоводства. В основном это пожилые люди и дети. В 2018 году медицинская помощь понадобилась 70 тысячам граждан.

Врио губернатора пообещал в будущем увеличить количество медицинских пунктов в СНТ. Кроме стационарных медицинских пунктов, будут работать выездные диагностические бригады. Жители получат разнообразные услуги врачей: они смогут даже пройти флюорографию или снять кардиограмму.

Ранее Беглов рассказал о развитии сферы здравоохранения в Петербурге. Образование и здравоохранение должны быть доступными для жителей Петербурга, считает глава города. Беглов отметил, что к нему обращаются петербуржцы, которых волнует качество предоставляемых медицинских услуг.

Градоначальник заявил, что Петербург должен задавать социальные стандарты остальным регионам страны. Это также касается и медицинской сферы.

Беглов напомнил, что в городе на Неве используют цифровые технологии и внедряют системы бережливых поликлиник. Пациентам не придется часами ждать свою очередь на прием к врачу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 1 июля будут выдавать первые электронные медкарты, на которых собрана вся информация о пациенте.

Врио губернатора распорядился, чтобы до конца 2019 года 35 взрослых и 65 детских поликлиник перешли на стандарты «Бережливой поликлиники». Благодаря этому очереди в медучреждениях значительно сократятся.

Беглов сообщил, что первые электронные медкарты будут выдавать с 1 июля. Ранее в Смольном обсудили вопросы поддержки многодетных семей. При регистрации новорожденных родителям будут рассказывать о действующих в Петербурге льготах. А матерям двойняшек и тройняшек помогут с оплатой услуг няни.