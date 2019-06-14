Беглов пообещал реализовать проект спроектированной 30 лет назад школы в Приморском районе

Санкт-Петербург, 14 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что разработанный 30 лет назад проект школы на Новоколомяжском проспекте будет реализован.

Среднее образовательное учреждение, проект которого разработали 30 лет назад, все-таки построят в Приморском районе. Планировалось, что школа появится на Новоколомяжском проспекте еще в 80-х годах, однако строительство так и не было завершено. Местные жители обратились за помощью в решении этого вопроса к градоначальнику Александру Беглову.

Глава города в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» сообщил, что в настоящее время комитет по строительству уже начал прорабатывать вопрос реализации данного проекта. По словам градоначальника, в Приморском районе действительно необходимо построить средние образовательные учреждения. Об этом пишут «Невские новости».

«Приморский район больше Хельсинки. Там есть проблема нехватки социальной инфраструктуры. Я знаю всю проблематику района, часто там бываю. Правы жители, что нужно развивать социальную инфраструктуру», — объяснил Беглов.

Территория для возведения школы осталась, сейчас решается вопрос с приведением ее в рамки санитарных норм. Речь идет, в частности, о необходимости уменьшить находящуюся рядом парковку магазина, так как мало места для школьных спортивных площадок и зеленых зон. К настоящему моменту известно, что представители торговой сети заявили о своей готовности пойти на встречу городским властям, чтобы школа все-таки была построена.

Ранее сообщалось, что энергоснабжающие компании не должны перекладывать свою ответственность на плечи жителей Санкт-Петербурга. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он уточнил, что население не должно платить за то, что энергоснабжающие компании не умеют экономить.