Санкт-Петербург, 14 июня. Энергоснабжающие компании не должны перекладывать свою ответственность на плечи жителей Петербурга, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

В программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» руководитель обсудил важные вопросы развития города. Беглов рассказал о работе по снижению тарифов на энергоснабжение.

«Мы отжали с тарифов весь воздух, чтобы уже с 1 июля граждане почувствовали разницу», — подчеркнул губернатор.

Как пишет издание «Невские новости», Беглов уточнил, что население не должно платить за то, что энергоснабжающие компании не умеют экономить. Недавно в Петербурге правительство провело ревизию неэффективных договоров компаний, чтобы убрать лишние расходы. Благодаря этому рост тарифов замедлится уже с 1 июля.

Ранее руководитель обозначил задачи администрации Петербурга по развитию транспортной инфраструктуры города. Беглов анонсировал появление 29 новых станций метро в Петербурге. По его словам, к сентябрю 2019 года будут открыты три станции метро Фрунзенского радиуса. Также к 2022 году в городе запустят новые станции Красносельско-Калининской линии.

Напомним, в мае 2018 года станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» открылись в Петербурге. Появление новых станций, которое уже давно ждали жители Петербурга, ускорил Чемпионат мира по футболу в России. «Новокрестовская» теперь является ближайшей станцией метро к стадиону «Санкт-Петербург Арена», при этом она спроектирована специально с расчетом на пассажиропоток в дни матчей: 30 тысяч человек в час на вход или выход.

«Беговая» появилась в районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Путь до него от метро теперь занимает всего пару минут, ранее от «Старой деревни» до парка нужно было добираться на общественном транспорте.

Строительство метро в Петербурге — это всегда вызов для инженеров и строителей, вот и в данном случае «Метрострой» справлялся со сложностями в разработке грунта и дополнительном укреплении. Техническое достижение петербургских метростроителей — это пятикилометровый тоннель через насыпные территории Приморского района, тиксотропные грунты, водную акваторию Финского залива, намывную часть Крестовского острова и сухую кембрийскую глину.