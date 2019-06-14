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Беглов рассказал о ключевом достижении работы на ПМЭФ

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Беглов рассказал о ключевом достижении работы на ПМЭФ

Петербург, 14 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги ПМЭФ-2019.

Размышлениями на тему градоначальник поделился в эфире телевизионной программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», уточнив, что городу удалось привлечь инвестиции.

«Мы смогли обеспечить реальными деньгами намерения по развитию города, заключить 27 соглашений на 182 миллиардов рублей», — заявил руководитель мегаполиса.

Это, по мнению Александра Беглова, можно считать главным итогом Петербургского международного экономического форума для города.

Как напоминает «Газета.ru», ранее врио губернатора заявил, что делегация Петербурга не гналась на ПМЭФ-2019 за всеми инвестициями, «потому что не все инвестиции нужны».

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Автор: Константин Терехов
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