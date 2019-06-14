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Беглов добивается бесплатной установки счетчиков для экономии в домах петербуржцев

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Беглов добивается бесплатной установки счетчиков для экономии в домах петербуржцев

Санкт-Петербург, 14 июня. Правительство Петербурга ведет переговоры с предприятием «Радар» о бесплатной установке специальных приборов учета, которые бы позволили петербуржцам экономить от 20% на коммунальных платежах, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

В программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник рассказал о переговорах с предприятием «Радар» о бесплатной установке специальных счетчиков в домах петербуржцев. Данные приборы учета фиксируют фактическую подачу тепла и позволяют сэкономить от 20% от суммы платежей. 

Беглов подчеркнул, что считает неправильной ситуацию, когда горожанам приходится платить за отопление даже тогда, когда оно по факту отсутствовало. Градоначальник добавил, что «этот вопрос требует принятия системных решений».

Ранее в программе Беглов рассказал, что удалось прийти к договоренности с федеральными властями о выделении 87 млрд рублей на строительство широтной магистрали скоростного движения в Петербурге. Он уточнил, что полная стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей. Широтная магистраль позволит соединить западную и восточную части Петербурга, а также создать единый скоростной транспортный каркас.

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Автор: Олеся Волкова
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