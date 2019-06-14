Беглов добился участия Минобороны РФ в развитии Кронштадта

Санкт-Петербург, 14 июня. Программа развития Кронштадта будет финансироваться из трех источников: городского бюджета, бюджета министерства обороны РФ и от частных инвесторов, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Для Кронштадта подготовили масштабную программу развития, которая позволит благоустроить город. Финансирование будет поступать из трех источников: городской казны, бюджета Минобороны и от частных инвесторов.

«Мы договорились с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, создали совместную рабочую группу и будем вместе Кронштадт развивать. Нужно делать его действительно городом воинской славы, городом удобным для проживания, городом для туризма», — цитируют слова Беглова «Невские новости».

Градоначальник уточнил, что оборонное ведомство будет вкладывать деньги в свои объекты в Кронштадте, а город будет выделять средства на развитие дорожной сети и социальной инфраструктуры. Кроме того, к реализации проекта привлекли бизнес.

Ранее сообщалось, что Беглов на ПМЭФ-2019 представил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину план по развитию Кронштадта. Он подчеркнул, что в ближайшие пять-семь лет город сильно преобразится и станет одним из красивейших городов-музеев.