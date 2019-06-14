Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Беглов договорился о выделении 87 млрд руб. на строительство широтной магистрали в Петербурге 

51
0 Оставить комментарий

Беглов договорился о выделении 87 млрд руб. на строительство широтной магистрали в Петербурге 

Санкт-Петербург, 14 июня. Из федерального бюджета будет выделено 87 млрд рублей на строительство широтной магистрали скоростного движения в Петербурге, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

В программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник сообщил, что удалось прийти к договоренности с федеральными властями о выделении 87 млрд рублей на строительство широтной магистрали скоростного движения. Беглов уточнил, что полная стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей. 

Широтная магистраль позволит соединить западную и восточную части Петербурга, а также создать единый скоростной транспортный каркас, который обеспечит мост через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

Ранее Беглов сообщил, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Петербурга заключили 27 соглашений об инвестиционных проектах на 182,4 млрд рублей. Он уточнил, что «деньги будут вложены в самые значимые направления: дороги, социальные объекты, в энергетику и создание новых рабочих мест».

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров