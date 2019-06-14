Беглов договорился о выделении 87 млрд руб. на строительство широтной магистрали в Петербурге 

Санкт-Петербург, 14 июня. Из федерального бюджета будет выделено 87 млрд рублей на строительство широтной магистрали скоростного движения в Петербурге, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

В программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник сообщил, что удалось прийти к договоренности с федеральными властями о выделении 87 млрд рублей на строительство широтной магистрали скоростного движения. Беглов уточнил, что полная стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей.

Широтная магистраль позволит соединить западную и восточную части Петербурга, а также создать единый скоростной транспортный каркас, который обеспечит мост через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

Ранее Беглов сообщил, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Петербурга заключили 27 соглашений об инвестиционных проектах на 182,4 млрд рублей. Он уточнил, что «деньги будут вложены в самые значимые направления: дороги, социальные объекты, в энергетику и создание новых рабочих мест».