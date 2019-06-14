Беглов рассказал об «умных» инвестициях в Петербург

Санкт-Петербург, 14 июня. Правительство Петербурга не гналось за всеми инвестициями на ПМЭФ-2019, поскольку Северной столице нужны только «умные» вложения, заявил врио губернатора города Александр Беглов.

В программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник подвел итоги форума. По его словам, делегация Петербурга не гналась за всеми инвестициями, «потому что не все инвестиции нужны».

«Нам необходимы «умные» инвестиции, которые позволят создавать высокотехнологичные рабочие места, которые смогут повлиять на развитие города в дальнейшем», — отметил Беглов.

По словам главы города, при таком развитии событий средняя зарплата петербуржцев может достичь 100 тысяч рублей.

Ранее Беглов сообщил, что в ходе ПМЭФ власти Петербурга заключили 27 соглашений об инвестиционных проектах на 182,4 миллиарда рублей. Он уточнил, что «деньги будут вложены в самые значимые направления: дороги, социальные объекты, в энергетику и создание новых рабочих мест».