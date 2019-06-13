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Беглов озвучил сроки открытия станций метро «Казаковская» и «Путиловская»

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Беглов озвучил сроки открытия станций метро «Казаковская» и «Путиловская»

Санкт-Петербург, 13 июня. В 2022 году в Красносельском районе будут открыты две новых станции метро: «Казаковская» и «Путиловская». Об этом заявил глава администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов в телеэфире в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

«Петербуржцы ждут новых станций. Мы работаем над этим», — сказал Беглов.

Напомним, в мае 2018 года станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» открылись в Петербурге. Появление новых станций, которое уже давно ждали жители Петербурга, ускорил Чемпионат мира по футболу в России.

«Новокрестовская» теперь является ближайшей станцией метро к стадиону «Санкт-Петербург Арена», при этом она спроектирована специально с расчетом на пассажиропоток в дни матчей: 30 тысяч человек в час на вход или выход. 

«Беговая» появилась в районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Путь до него от метро теперь занимает всего пару минут, ранее от «Старой деревни» до парка нужно было добираться на общественном транспорте.

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Автор: Антон Зарубин
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