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Россия

Беглов рассказал об открытии новых школ в Петербурге

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Беглов рассказал об открытии новых школ в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все школы, запланированные к введению в строй на данный момент, будут полностью готовы к 1 сентября. Об этом он упомянул, выступая эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

По словам градоначальника, к учебному году запланировано введение в строй тринадцати новых школ. Все они будут готовы к 1 сентября.

Он отметил, что необходимо не только уложиться в сроки строительства, но и добиться надлежащего качества работа. Поэтому Беглов поручил главам местных администраций проконтролировать этот момент совместно с жителями.

Напомним, что ранее Беглов рассказал о том, что в ходе Петербургского международного экономического форума власти Санкт-Петербурга подписали 27 инвестиционных соглашений на сумму 182,4 миллиарда рублей. Часть соглашений посвящена проектам по развитию медицинской инфраструктуры в Петербурге.

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Автор: Антон Зарубин
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