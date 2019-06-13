Петербуржцы зависли в воздухе на экстремальном аттракционе

Санкт-Петербург, 13 июня. Посетители парка аттракционов «Диво Остров» в Петербурге застряли на высоте из-за отключения электричества, сообщили очевидцы происшествия.

Аттракцион «Бустер» завис с людьми в воздухе. По данным пресс-службы «Ленэнерго», причиной сбоя стало технологическое нарушение на оборудовании в районе Крестовского острова.

«Сидели, болтали ножками. Смешные», – написал очевидец в соцсетях.

Как только в экстренные службы поступил сигнал об отключении, в парк выехали специалисты. Электричество появилось через 15 минут, людей сняли с аттракциона. При инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Тайване два десятка туристов попали в ловушку экстремального аттракциона. Они провисели вниз головой около получаса из-за неполадок оборудования.