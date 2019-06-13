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Масштабный ремонт Гражданского проспекта в Петербурге продлится до осени

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Масштабный ремонт Гражданского проспекта в Петербурге продлится до осени

Санкт-Петербург, 13 июня. Дорожные службы начнут ремонт Гражданского проспекта в Петербурге с 15 июня, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Участки Гражданского проспекта будут перекрывать постепенно, с 15 июня до 15 июля планируют ограничить движение между проспектами Маршала Блюхера и Непокоренных.

Затем откроют движение от проспекта Непокоренных до Северного проспекта. Ремонтные работы планируется завершить 12 сентября. В ГАТИ рекомендуют водителям следить за дорожной ситуацией и заранее планировать свой маршрут, пишут «Невские новости».

Ранее глава Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города назвал качественный ремонт дорог одной из приоритетных задач. В этом году на ремонт дорог выделено 5 млрд рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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