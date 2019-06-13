Петербургский программист отсудил 23 млн рублей у Amazon

Санкт-Петербург, 13 июня. Суд Петербурга вынес решение по иску программиста Антона Мамичева к дочерней компании Amazon и швейцарской компании Veeam Software.

Российский программист потребовал взыскать с ответчиков 43,8 млн рублей. По словам истца, он разработал программу eLearning Metadata Manager в 2016 году и передал компании «Интервим» лицензионное соглашение с сохранением за ним авторского права.

Однако в 2017 году из кода программы исчезли элементы, подтверждающие права Мамичева. ELearning Metadata Manager размещена на домене Veeam Software AG, а провайдером хостинга домена является Amazon. Суд частично удовлетворил требования Мамичева и постановил взыскать с ответчиков 23 млн рублей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что компания WhatsApp планирует подать иски в отношении пользователей, которые нарушают правила использования мессенджера и рассылают спам. Эксперты не исключают, что эти иски могут затронуть и россиян, однако для этого американской компании придется открыть юрлицо в России.