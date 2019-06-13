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Крупная пробка образовалась на КАД после ДТП с шестью иномарками

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Крупная пробка образовалась на КАД после ДТП с шестью иномарками

Санкт-Петербург, 13 июня. Серьезное ДТП произошло на внутренней стороне КАД в Петербурге, столкнулись шесть автомобилей, сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла около 16.20, водитель Nissan столкнулся с пятью иномарками.  В результате ДТП пострадали два пассажира Nissan.

Мужчины 52 и 45 лет получили тяжелые травмы, их госпитализировали на вертолете. На месте происшествия находятся оперативные службы, правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишут «Невские новости».

Движение в районе аварии сильно затрудено. Ранее на трассе «Кола» столкнулись грузовик и отечественный автомобиль, погибла женщина.

 

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Автор: Ирина Селезнева
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