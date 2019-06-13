Комиссар финской полиции выступил в академии СК РФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Национальный комиссар полиции Финляндии Сеппо Колехмайнен выступил с лекцией о борьбе с преступностью в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иностранный гость пообщался со студентами и предподавателями академии по приглашению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Руководитель Следственного комитета отметил, что Россия и Финляндия сотрудничают по уголовным делам и регулярно обмениваются правовой информацией.

Сеппо Колехмайнен подтвердил плодотворное сотрудничество двух стран. Он рассказал об организации финской полиции, ее стратегических целях и поделился своим опытом. Комиссар подчеркнул, что в его работе также важно взаимодействие по линии Интерпола и Европола.

Колехмайнен поблагодарил за приглашение в Петербург. Он поздравил студентов академии с осознанным выбором защищать права граждан и интересы государства.