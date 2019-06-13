Жену экс-вратаря СКА Максима Соколова обнаружили с перезанным горлом

Санкт-Петербург, 13 июня. Жена легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова убита под Петербургом. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на женщину напал старший сын Соколова Максим. Ему 18 лет и он играет на позициях голкипера в петербургском клубе СКА-1946. Собеседник ФАН отметил, что когда вооруженный ножом юноша напал на мать, за помощью к соседям побежал его младший брат. Мальчик подумал, что Максим сошел с ума, сообщается в телеграм-канале 112.

Но помешать подростку не успели: он перерезал матери горло. Ее тело было обнаружено в их доме в деревне Романовка, рядом с ней был найден и Максим Соколов-младший.

Подросток был госпитализирован в реанимацию во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу. Медики диагностировали у него колото-резаные ранения шеи, левосторонний пневаторокс, сочетанную травму, резаные ранения обоих кистей и колотое ранения груди.

«Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции и регионального СУ СК РФ», — заключил источник.

Напомним, Соколов-старший защищал цвета СКА, играл за омский «Аванград» и хоккейную сборную России. Является участником ОИ в Турине, завоевывал награды мировых первенств,. Обладает титулом чемпиона России, был награжден Кубком Европейских Чемпионов. Вымпел с его фото и номером поднят под свод Ледового дворца в Петербурге.