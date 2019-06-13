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ФАН-ТВ

В больнице Марии Магдалины показали новейший рентгеновский аппарат. ФАН-ТВ

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13 июня Александр Беглов посетил детскую городскую больницу №2. Градоначальник приехал взглянуть на новые рентгеновские аппараты, установленные в лечебнице. Также он поздравил медработников с приближающимся праздником. Рассказывая о делах больницы, руководство попросило у исполняющего губернатора микроскоп, который стоит 17,5 млн рублей. В больнице пояснили, что аппарат очень нужен, поскольку почти весь север города замыкается на эту больницу. Александр Беглов ответил, что постарается выделить деньги из резервного фонда бюджета.

Также Беглову продемонстрировали работу нового рентгеновского аппарата, который недавно был установлен в лечебнице. Он является одним из самых современных сегодня и подходит именно для детских учреждений, поскольку имеет низкое ионизирующее излучение, что очень важно для безопасности маленьких пациентов. Стоит отметить, что и палаты, и смотровые кабинеты разукрашены яркими красками, чтобы малыши чувствовали себя более комфортно в больнице.

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Автор: Анастасия Иванова; Александр Яремчук
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