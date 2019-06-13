Беглов поручил построить новый корпус больницы святой Марии Магдалины

Санкт-Петербург, 13 июня. В детской больнице святой Марии Магдалины построят новый корпус до 2021 года, говорится в сообщении на сайте городской администрации Петербурга.

Глава Петербурга Александр Беглов по итогам своего визита в детскую больницу поручил профильному комитету начать конкурсные процедуры для строительства.

Лечебный корпус рассчитан на 160 коек, в пятиэтажном здании разместятся отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии.

Беглов неоднократно напоминал, что власти работают над улучшением медицинской сферы. До конца года все детские поликлиники города будут переведены на новый стандарт «Бережливой поликлиники».

«Это позволит избавиться от очередей, чтобы медицинский персонал смог уделить каждому ребенку достаточно времени», — сказал Беглов.

Ранее глава Петербурга поздравил медиков с профессиональным праздником и наградил лучших сотрудников.