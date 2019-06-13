Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов поручил построить новый корпус больницы святой Марии Магдалины

1 409
0 Оставить комментарий

Беглов поручил построить новый корпус больницы святой Марии Магдалины

Санкт-Петербург, 13 июня. В детской больнице святой Марии Магдалины построят новый корпус до 2021 года, говорится в сообщении на сайте городской администрации Петербурга.

Глава Петербурга Александр Беглов по итогам своего визита в детскую больницу поручил профильному комитету начать конкурсные процедуры для строительства.

Лечебный корпус рассчитан на 160 коек, в пятиэтажном здании разместятся отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии.

Беглов неоднократно напоминал, что власти работают над улучшением медицинской сферы. До конца года все детские поликлиники города будут переведены на новый стандарт «Бережливой поликлиники».

«Это позволит избавиться от очередей, чтобы медицинский персонал смог уделить каждому ребенку достаточно времени»,  — сказал Беглов.

Ранее глава Петербурга поздравил медиков с профессиональным праздником и наградил лучших сотрудников.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров