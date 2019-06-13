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Беглов подписал закон о запрете продажи энергетических напитков подросткам

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Беглов подписал закон о запрете продажи энергетических напитков подросткам

Санкт-Петербург, 13 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон об ограничении продажи энергетических напитков подросткам.

Документ запрещает розничную продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в культурных, медицинских, спортивных и образовательных учреждениях. Также Беглов внес поправки в закон о льготных тарифах на тепловую энергию для жителей Петербурга. Документ позволит расширить список граждан, которые имеют право на льготы.

Кроме того, 13 июня вступили в силу поправки к закону об использовании официальных символов Петербурга. Ранее данный закон запрещал использование флага Петербурга физическими лицами. Поправки разрешают использование флага в некоммерческих целях.

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Автор: Артем Никулин
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