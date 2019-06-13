Беглов распорядился улучшить жизнь петербурженок

Санкт-Петербург, 13 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о плане мероприятий по реализации национальной стратегии в интересах женщин до 2022 года. Об этом сообщили в Смольном.

Согласно документу в ближайшие три года в Петербурге проведут мероприятия, направленные на сохранение здоровья женщин и улучшение их материального положения. Власти планируют оказать помощь пострадавшим от насилия петербурженкам.

Данные меры помогут снизить смертность среди женщин в возрасте от 16 до 54 лет до 70,1%. Городская администрация планирует увеличить занятость женщин, у которых дети ходят в детский сад, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов подписал поправки к некоторым региональным законам. Речь идет о запрете продажи безалкогольных энергетиков для несовершеннолетних. Он также разрешил использовать изображение флага Петербурга в некоммерческих целях.

13 июня Беглов поздравил медиков с профессиональным праздником и наградил лучших работников города.