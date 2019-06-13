Беглов подписал ряд поправок к законам Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подписал ряд поправок в законодательные акты Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник подписал закон Санкт-Петербурга «Об ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков», а также одобрил поправки к закону об административных правонарушениях.

В Петербурге запретили продажу безалкогольных тонизирующих напитков лицам до 18 лет, за несоблюдение закона установлена административная ответственность. Также в Петербурге разрешили использовать флаг города в некоммерческих целях.

Беглов подписал закон о приеме в Петербурге официальных лиц и делегаций, который устанавливает единый порядок мероприятий для иностранных гостей. Глава города подписал правки к «Экологическому кодексу», расширяя полномочия властей города в соответствии с федеральным законодательством.

Глава Петербурга также расширил список граждан, которые будут получать льготы при оплате за теплоснабжение. Льготу получат собственники помещений в многоквартирных домах, которые заключили договоры на отопление и горячее водоснабжение от своего имени.

Также подписаны поправки к закону о порядке и условиях продажи помещений государственного жилищного фонда. Согласно документу уполномоченный правительством орган получит возможность заключать договоры купли-продажи, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Александр Беглов посетил детскую больницу Святой Марии Магдалины и поздравил сотрудников медицинской сферы с профессиональным праздником.