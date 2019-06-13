Завод «Красный выборжец» загорелся в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода «Красный выборжец» в Петербурге, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 13.15. Огонь охватил 60 квадратных метров в двухэтажном здании. На место происшествия прибыли спасатели, пишет РИА Новости.

К ликвидации пожара подключились 43 человека, использованы 12 единиц спецтехники. По данным спасательного ведомства, в 14.43 возгорание локализовали, информации о пострадавших нет.

Ранее в Петербурге на Университетской набережной произошел пожар в особняке Черкасского. Здание включено в список памятников архитектуры.