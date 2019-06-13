Беглов поздравил с праздником и наградил лучших медиков Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июня. Глава Петербурга Александр Беглов в Государственной академической капелле поздравил медиков с профессиональным праздником.

Градоначальник принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника. Беглов поздравил медиков с профессиональным праздником и пожелал здоровья, удачи и успехов в труде.

Глава Петербурга отметил работу лучших медработников города. Он вручил благодарности Заксобрания Петербурга, награды Министерства здравоохранения РФ и Ассоциации страховых медицинских организаций, пишут «Невские новости».

Ранее Александр Беглов посетил детскую больницу Святой Марии Магдалины. Он пообещал руководству медучреждения помощь с покупкой нейрохирургического микроскопа.