Беглов пообещал помочь с покупкой оборудования для больницы Марии Магдалины
Санкт-Петербург, 13 июня. Глава Петербурга Александр Беглов посетил детскую больницу Святой Марии Магдалины.
Градоначальнику показали новый рентген-кабинет и продемонстрировали его технические возможности. Беглов пообщался с ведущим нейрохирургом больницы Николаем Коршуновым.
По словам врача, больнице Святой Марии Магдалины нужен дорогостоящий напольный нейрохирургический микроскоп. Пациентов часто приходится направлять в другие медучреждения из-за недостатка оборудования.
Глава города поручил помощь с покупкой микроскопа, пишут «Невские новости». Беглов неоднократно подчеркивал, что в Петербурге необходимо развивать социальную инфраструктуру.
В некоторых районах по-прежнему не хватает медицинских учреждений, строительство поликлиник для детей и взрослых должно быть приоритетом властей.