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Беглов пообещал помочь с покупкой оборудования для больницы Марии Магдалины

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Беглов пообещал помочь с покупкой оборудования для больницы Марии Магдалины

Санкт-Петербург, 13 июня. Глава Петербурга Александр Беглов посетил детскую больницу Святой Марии Магдалины.

Градоначальнику показали новый рентген-кабинет и продемонстрировали его технические возможности. Беглов пообщался с ведущим нейрохирургом больницы Николаем Коршуновым.

По словам врача, больнице Святой Марии Магдалины нужен дорогостоящий напольный нейрохирургический микроскоп. Пациентов часто приходится направлять в другие медучреждения из-за недостатка оборудования.

Глава города поручил помощь с покупкой микроскопа, пишут «Невские новости». Беглов неоднократно подчеркивал, что в Петербурге необходимо развивать социальную инфраструктуру.

В некоторых районах по-прежнему не хватает медицинских учреждений, строительство поликлиник для детей и взрослых должно быть приоритетом властей.

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Автор: Ирина Седезнева
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