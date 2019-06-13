Эвакуированных жильцов дома на Выборгской улице разместили в маневренном фонде

Санкт-Петербург, 13 июня. Двадцать два жильца из эвакуированного дома на Выборгской улице в Петербурге разместили в маневренном фонде, сообщил глава районной администрации Валерий Гарнец.

Минувшей ночью жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за обнаруженных в здании трещин. 22 человека находятся в маневренном фонде, 17 человек разместились у родственников.

По словам Валерия Гарнеца, необходимо провести мероприятия по усилению фундамента здания. Принято решение о приостановке строительства соседнего дома, пишут «Невские новости».

Дом, в котором появились трещины, не является аварийным. Как отмечает издание «Петербургский дневник», капитальный ремонт здания не проводился. Ситуация находится под контролем.