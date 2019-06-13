Экс-глава «Водоканала» Кармазинов скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Бывший глава ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов скончался в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Феликс Кармазинов умер 13 июня, информацию о его смерти подтвердили ФАН. Долгие годы Кармазинов руководил государственным предприятием, обеспечивающим город водой.

В последее время он координировал стратегические программы «Водоканала». Кармазинов боролся с онкологическим заболеванием, он умер в возрасте 75 лет.

Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», администрация предприятия выражает соболезнования родным и близким Феликса Кармазинова. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Кармазинов окончил Ленинградский институт водного транспорта, работал на Кронштадтском морском заводе, в 1987 году возглавил Управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал». Он проработал на предприятии почти 30 лет.

В 1998 году Кармазинов получил звание почетного работниа ЖКХ РФ, награжден медалью кавалера французского национального ордена «За заслуги», удостоен звания почетного гражданина Кронштадта и Петербурга.