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Тепло и дожди вернутся в Петербург

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Тепло и дожди вернутся в Петербург

Санкт-Петербург, 13 июня. Погода в Северной столице России вернется к климатической норме, синоптики пообещали приход тепла вместе с атмосферным фронтом.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха составит 20-22 градуса тепла, в Ленинградской области воздух прогреется до 18-23 градуса тепла.

Ветер подует с юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет повышенным до 765 мм ртутного столба.

Вечером 13 июня ожидаются дожди, в городе на Неве похолодает, пишут «Аргументы и Факты». В субботу продолжатся дожди, а в воскресенье погода будет теплой и солнечной.

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Автор: Ирина Селезнева
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