Андрей Селюгин возглавил ОМВД Кронштадтского района Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июня. В МВД по Кронштадтскому району появился новый руководитель. По данным пресс-службы ведомства, им стал подполковник полиции Андрей Селюгин.

13 июня генерал-майор полиции Роман Плугин представил сотрудникам ОМВД Андрея Селюгина. Последние 20 лет подполковник работал в уголовном розыске УМВД по Московскому району, пишут «Невские новости»

Как сообщил источник ФАН, в полицию Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что ее семилетнего сына украл бывший муж и увез в Сочи. Мужчина отказывается платить алименты и пригрозил поехать с ребенком в Беларусь.