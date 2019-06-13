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Андрей Селюгин возглавил ОМВД Кронштадтского района Петербурга

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Андрей Селюгин возглавил ОМВД Кронштадтского района Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июня. В МВД по Кронштадтскому району появился новый руководитель. По данным пресс-службы ведомства, им стал подполковник полиции Андрей Селюгин.

13 июня генерал-майор полиции Роман Плугин представил сотрудникам ОМВД Андрея Селюгина. Последние 20 лет подполковник работал в уголовном розыске УМВД по Московскому району, пишут «Невские новости»

Как сообщил источник ФАН, в полицию Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что ее семилетнего сына украл бывший муж и увез в Сочи. Мужчина отказывается платить алименты и пригрозил поехать с ребенком в Беларусь.

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Автор: Ирина Селезнева
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