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Петербуржец украл семилетнего сына у бывшей жены и увез в Сочи

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Петербуржец украл семилетнего сына у бывшей жены и увез в Сочи

Санкт-Петербург, 13 июня. Вечером 11 июня жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив, что ее бывший супруг украл сына. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам женщины, 26 мая бывший муж в установленное время не вернул сына 2012 года рождения. Мужчина пришел в детский сад, забрал все вещи ребенка и сказал воспитателям, что мальчик больше не будет ходить в дошкольное учреждение.

Затем бывший муж прислал заявительнице сообщение с требованием отказаться от алиментов. Он пригрозил, что поедет с ребенком в Крым и в Беларусь. Мужчина прислал фотографии сына на фоне моря и дендрария в Сочи.

9 июня он перестал отвечать на сообщения, связь с бывшей женой не поддерживает. Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления.

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Автор: Ирина Селезнева
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