Полтонны наркотиков нашли в рыбных консервах в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Сотрудники полиции на посту «Гавань» Балтийской таможни вскрыли прибывший из Эквадора контейнер, в котором находилось наркотическое вещество, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Проверка контейнера проводилась в ночь на 11 июня. Груз прибыл морским судном «Hansa Asia» из порта Гуаякиль Республики Эквадор. По документам получаталем контейнера с рыбными консервами является компания из Подмосковья.

В ходе досмотра было обнаружено и изъято восемь полимерных мешков с наркотиками. Общий вес незаконного вещества составил почти 445 кг. Эксперт криминалист подтвердил, что вещество в мешках является кокаином.

11 июня ОД Северо-Западной оперативной таможни УФТС России по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ.