Молодой парень погиб под колесами поезда в Колпино

Санкт-Петербург, 13 июня. Неизвестный мужчина погиб под колесами поезда Москва – Петербург, сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. Инцидент произошел под утро 12 июня у железнодорожной станции Колпино.

Молодому человеку на вид 15-18 лет, худощавого телосложения. На погибшем была синяя футболка, джинсовые шорты, светлые кроссовки, пишут «Невские новости».

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что электричка сбила переходившего пути мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте.