Репетиция «Алых парусов» прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Репетиция выпускного «Алые паруса» состоялась в Петербурге. Организаторы готовят шоу в секрете, поэтому репетируют по ночам.

В этом году выпускники и гости праздника увидят настоящую сказку: исторические декорации, 3D-технологии, оживших 33 витязей. Организаторы планируют обновить корабль с алыми парусами.

По задумке авторов шоу витязи должны появиться из «пены морской» напротив Петропавловской крепости. Роль богатырей исполнят каскадеры.

«В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Отличная вещь. Я очень рад, что мне довелось участвовать в этом проекте», — сказал каскадер Алан Тамаев, его слова передает «Пятый канал».

В празднике примут участие ведущие артисты Мариинского театра, танцоры. Фестиваль «Алые паруса» состоится 23 июня, корабль под залпы фейерверков войдет в акваторию Невы.

Ранее власти Петербурга сообщили, что в 2018 году праздник выпускников посетили более 1,2 млн человек. Зрителями также стали иностранные футбольные фанаты, которые приехали в Петербург на матчи ЧМ-2018.