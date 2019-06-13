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Власти Петербурга не планировали праздничный салют в День России

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Власти Петербурга не включили салют в программу мероприятий в честь Дня России

Санкт-Петербург, 13 июня. Петербуржцы ждали праздничный салют в День России, но в официальной программе мероприятий фейерверков не было, сообщил источник Федерального агентства новостей.

12 июня в Петербурге состоялись масштабные праздничные мероприятия по случаю Дня России. Организацией праздника занимались городские комитеты по культуре, молодежной политике и туризму.

Фейерверков не было в планах правительства, соответствующие госзакупки не проводились. При этом в Интернете появилась информация, что салют переносят, а затем — что его отменили.

Напомним, что фейерверк в День России запускают не каждый год. Салютов не было в 2018 и в 2015 году, а в 2016 году не было праздничного салюта в День города.

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило материал о том, как страна празднует День России.

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Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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