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Безработный мужчина изнасиловал школьницу в Тихвине

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Безработный мужчина изнасиловал школьницу в Тихвине

Санкт-Петербург, 13 июня. Мужчина в автомобиле «ВАЗ-2110»  изнасиловал несовершеннолетнюю в Тихвине, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 11 июня на пустыре, мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. Неработающий мужчина 1995 года рождения надругался над девочкой 2003 года рождения.

Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что петербурженку изнасиловал знакомый в автомобиле.

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Автор: Ирина Селезнева
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