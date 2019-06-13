Безработный мужчина изнасиловал школьницу в Тихвине

Санкт-Петербург, 13 июня. Мужчина в автомобиле «ВАЗ-2110» изнасиловал несовершеннолетнюю в Тихвине, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 11 июня на пустыре, мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. Неработающий мужчина 1995 года рождения надругался над девочкой 2003 года рождения.

Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что петербурженку изнасиловал знакомый в автомобиле.