Беглов напомнил горожанам о значении Петербурга для России

Санкт-Петербург, 12 июня. Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил перед жителями города, поздравив их с Днем России. В своей речи он напомнил, что об особом значении Санкт-Петербурга для России.

«29 лет тому назад Россия начала свой путь в новейшей истории. Непростые были годы, сложные, трудные, но российский народ справился со всеми трудностями и сегодня Россия - великая страна, великая держава. Мы сегодня заставили себя уважать и считаться с нашими интересами. Всегда в авангарде нашей страны был наш город: Ленинград–Петербург. Он всегда был и будет защитником нашей страны», ― заявил Беглов.

Также градоначальник отметил, что среди собравшихся много молодых лиц.

«Очень приятно, что здесь много молодежи. Это наши с вами наследники, которые через определенное время встанут на какие-то посты, и будут также защищать и наш город, и нашу страну. Я хочу пожелать всем успеха, удачи, процветания ― и нашего городу, и нашей страны», ―подытожил градоначальник.

Напомним, что в рамках День России в городах страны были проведены различные праздничные мероприятия. Только в Москве в 28 различных парках была проведена праздничная программа. Например, в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и на других городских площадках выступили популярные музыканты.

Ранее Google выпустил дудл ко Дню России, а госсекретарь США Майк Помпео поздравил с россиян с Днем России от лица Трампа и американцев.